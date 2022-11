Aaron Carter qua đời

"Tôi quen biết Aaron Carter nhiều năm qua. Tôi thực sự thích chàng trai ấy - một người ấm áp, hài hước và biết cách quan tâm người khác. An nghỉ nhé Aaron Carter", nam diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân.

Aaron Carter sinh năm 1987, là một rapper, ca sĩ và diễn viên người Mỹ. Carter là em trai của nam ca sĩ Nick Carter - cựu thành viên nhóm nhạc Backstreet Boys. Năm 10 tuổi, Carter đã kiếm hàng trăm nghìn USD. Anh tiếp tục ra mắt album Aaron’s Party (Come Get It), bán ra hơn 3 triệu bản chỉ riêng thị trường Mỹ. Năm 2001, Carter phát hành album phòng thư thứ 3 Oh Aaron.

Oh Aaron tiêu thụ hơn 10 triệu bản trên toàn thế giới, trong số đó có 4 triệu bản tính riêng thị trường âm nhạc xứ cờ hoa.