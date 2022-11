Aaron Carter: 9 tuổi có album triệu bản, người trong mộng nhiều thiếu nữ

Album cũng đánh dấu loạt bản hit lớn nhất của Aaron Carter gồm: I Want Candy, Aaron's Party (Come Get It), That's How I Beat Shaq và Bounce,...

Thời gian này, Aaron Carter càng được nhiều khán giả biết đến khi liên tục trình diễn mở màn cho những ngôi sao tuổi teen hot nhất thời điểm bấy giờ như Backstreet Boys, Britney Spears,...

Năm 13 tuổi, Aaron Carter đã kịp thời ra mắt album phòng thu thứ 13 mang tên Oh Aaron, bao gồm một ca khúc song ca cùng anh trai Nick Carter - thành viên Backstreet Boys.



Cái chết của anh khiến nhiều người tiếc thương.

Trong lúc sự nghiệp đang đi lên, Aaron Carter đã liên tiếp phải gặp những vụ kiện tụng liên quan đến vấn đề pháp lý, bản quyền suốt quãng thời gian từ 2002 - 2006.