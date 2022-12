AAA 2022: BTS 'trắng tay', màn trình diễn của 1 nữ idol gây tranh cãi!

Kết quả lễ trao giải AAA 2022 (mảng âm nhạc): DAESANG Ca sĩ của năm (Singer of the Year): SEVENTEEN Album của năm (Album of The Year): STRAY KIDS - "Maxident" Bài hát của năm (Song of the Year): IVE - "Love Dive" Sân khấu của năm (Stage of the Year): Lim Young Woong - "I'm Hero" Màn trình diễn của năm (Performance of the Year): NewJeans - "Attention" Nghệ sĩ xuất sắc nhất (Best Artist): ITZY, THE BOYZ, THE RAMPAGE FROM EXILE TRIBE Ca sĩ Phi thường (Fabulous Singer): SEVENTEEN, Lim Young Woong Ca sĩ xuất sắc nhất (Best Musician): TREASURE, LE SSERAFIM, NIZIU, Choi Yena, PACK Tân binh của năm (Rookie of the Year): IVE, NewJeans, LE SSERAFIM Ca sĩ tiêu điểm (Focus Singer): LAPILLUS, TRENDZ, ATBO Ca sĩ tiềm năng (Potential Singer): LIGHTSUM, TFN, KINGDOM, BILLLIE Làn sóng mới (New Wave): TEMPEST, NMIXX, KEP1ER Biểu tượng của năm (Icon Award): ALEXA, VERIVERY Hiện tượng của năm (Hot Trend Award): IVE, NIZIU, Lim Young Woong, SEVENTEEN Ca sĩ giàu cảm xúc (Best Emotive Singer): NMIXX, CRAVITY Ca sĩ Châu Á (Asia Celebrity): ITZY, BE:FIRST (Nhật Bản), LYODRA (Indonesia) Lựa chọn hàng đầu (Best Choice Award): WJSN CHOCOME, KARD, KEP1ER, STRAY KIDS, PENTAGON Producer xuất sắc nhất (Best Producer): Seo Hyun Jo (Starship Entertainment)