Á quân Rap Việt bênh vực tlinh giữa ồn ào với Trấn Thành

Nhiều người cho rằng Trấn Thành khai thác 1 vấn đề khá tế nhị, còn tlinh thì còn dở trong cách ứng xử.

Bên cạnh 1 số luồng ý kiến trái chiều, nhiều người cũng lên tiếng bênh vực tlinh, trong đó có Á quân Rap Việt mùa 1 - G.Ducky. Học trò Karik đã chia sẻ lại đoạn phỏng vấn giữa tlinh & Trấn Thành cùng câu bình luận ngắn gọn: "Sorry they are just queen (Xin lỗi vì họ là Nữ hoàng - tạm dịch)". Nhưng cư dân mạng cũng chỉ ra chữ "queen" chắc phải thêm "s" vì là số nhiều.