Á hậu Việt 'gây lú' vì 5 năm học 4 trường, 3 chuyên ngành

Là đại diện tiếp theo của Việt Nam chinh chiến tại Hoa hậu Hoàn vũ - Miss Universe 2021, Kim Duyên nhận được rất nhiều sự quan tâm. Bên cạnh kỹ năng trình diễn thì tiếng Anh cũng là hành trang mà khán giả rất tò mò ở người đẹp.

Được biết nguyên nhân của bài đăng trên xuất phát từ khả năng tiếng Anh của Kim Duyên. Dù từng là du học sinh song trình độ ngoại ngữ của chân dài Cần Thơ được cho là còn rất hạn chế.

Trong một số dịp giao lưu trên livestream, Kim Duyên từng khiến nhiều người hoang mang vì tiếng Anh "kém nuột", dù từng sinh sống và học tập tại Singapore.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Khả năng tiếng Anh gây hoang mang của Kim Duyên.



Kim Duyên chỉ còn 3 tháng chuẩn bị, trước khi lên đường chinh chiến Miss Universe 2021.