Á hậu Vbiz trở về Việt Nam sau thời gian ly hôn chồng tại Mỹ

Vào chiều 4/8, Á hậu Phụ Nữ Việt Nam Qua Ảnh 2005 Trương Tri Trúc Diễm đã đăng tải hình ảnh xuất hiện tại sân bay Việt Nam.

Kèm theo đó, người đẹp sinh năm 1987 bày tỏ sự vui mừng hạnh phúc: "It's been 2 years. Hello Việt Nam" (tạm dịch: Đã 2 năm rồi. Xin chào Việt Nam). Sau 2 năm sinh sống và làm việc tại Mỹ, nàng hậu 8x đã trở về Việt Nam gặp gỡ gia đình.

Dù để mặt mộc, không trang điểm cầu kỳ nhưng Á hậu Trúc Diễm vẫn ghi điểm vì nụ cười tươi rạng rỡ. Ngoài ra, nàng hậu còn tiết lộ việc làm ngay sau khi trở về Việt Nam là cùng đi ăn tối với gia đình.