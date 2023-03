Á hậu Thủy Tiên cùng học trò hóa thân với hình tượng cá tính ngọt ngào

An Nhi, ‘chị cả’ của đội Vàng thích thú khi thực hiện bộ ảnh đặc biệt cùng đồng đội. Chia sẻ về huấn luyện viên Thủy Tiên, An Nhi cho hay: ‘Tiên là huấn luyện viên vô cùng tâm huyết và yêu thương các thành viên trong đội. Nhi tự hào khi là thành viên của đội Vàng - Thủy Tiên.’ Trong bộ ảnh lần này, An Nhi lột xác với hình tượng cá tính và gợi cảm, cô diện váy đuôi cá phá cách với chiếc nơ khổng lồ làm điểm nhấn. Giống như các thành viên khác, đây là lần đầu An Nhi thử kiểu trang điểm và làm tóc độc đáo này. (Ảnh: CTV/Vietnam+)