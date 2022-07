Á hậu Thủy Tiên bị mất trộm đồ ở hậu trường sự kiện

Mới đây, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Huỳnh Phạm Thủy Tiên cùng Hoa hậu Ngọc Châu và Á hậu Thảo Nhi Lê cùng xuất hiện tại một sự kiện thời trang với vai trò người mẫu. Trong khi Ngọc Châu gặp vấn đề với những bộ trang phục thì Thủy Tiên lại xui hơn khi mất đồ.

Á hậu Thủy Tiên cảnh báo về tình trạng mất đồ tại hậu trường trên trang cá nhân.