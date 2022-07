Á hậu Thảo Nhi Lê '10 câu sai 10' khi trả lời ca dao tục ngữ

Thảo Nhi Lê sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, tới tuổi trưởng thành mới về Việt Nam lập nghiệp. Việc kiến thức văn học, ca dao tục ngữ nằm ngoài tầm hiểu biết của Á hậu cũng là điều có thể hiểu.

Clip: Thảo Nhi Lê thực hiện thử thách ca dao tục ngữ.

Thảo Nhi Lê sinh năm 1994 tại Đức, về Việt Nam sống và làm việc được khoảng 3 năm qua. Cô kinh doanh, làm người mẫu ảnh, là nhân vật có sự nổi tiếng và sức ảnh hưởng nhất định trên mạng xã hội.

Tên tuổi Thảo Nhi Lê càng thêm phổ biến khi cô ghi danh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Mặc dù chỉ cao 1m68, song Thảo Nhi Lê sở hữu gương mặt đẹp, đường cong gợi cảm, đặc biệt được đánh giá cao ở tư duy vấn đáp lẫn khả năng ngoại ngữ.