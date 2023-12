Á hậu Quốc tế 2018 gây tranh cãi khi tiếp tục thi Hoa hậu Hoàn vũ

Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có ý nghĩa quan trọng để tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện và sớm trở thành tỉnh khá của cả nước. Nghị quyết nêu rõ nhiệm vụ phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa Nghệ An trở thành một trong những trung tâm du lịch của vùng Bắc Trung Bộ, là điểm đến hấp dẫn của cả nước. Thực hiện mục tiêu trên, Nghệ An đã và đang nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả.