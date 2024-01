Á hậu Phương Thảo lên tiếng về ồn ào mua giải, làm nghề 'chăn dắt'

Your browser does not support the video tag.

Phương Thảo giải thích về những ồn ào đời tư.

Phương Thảo còn cho biết bản thân mong muốn làm việc tại các tập đoàn lớn ở nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm quản lý, vận hành công ty riêng.

Ngoài ra, đối với thông tin mua giải á hậu, Phương Thảo khẳng định: "Nếu có mua giải thì tôi sẽ mua giải hoa hậu". Đồng thời chia sẻ bản thân chịu rất nhiều áp lực, từng bật khóc vì những khó khăn, lo lắng ở thời điểm tham gia cuộc thi.

Trước những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, Phương Thảo nhắn nhủ: "Trong các cuộc tranh luận, chúng ta có thể đồng ý hoặc phản đối một ý kiến. Tuy nhiên đừng vì vậy mà chuyển sang công kích cá nhân, bịa đặt thông tin hay hạ bệ uy tín một ai đó khi chưa biết tất cả về cuộc sống cá nhân của họ".