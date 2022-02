Á hậu Phương Nga yêu và nhận lời cầu hôn chàng trai từng làm xe ôm

"Cả tôi và An đều còn rất trẻ nên chưa thể khẳng định được điều gì. Chúng tôi đều có công việc, kiếm ra tiền, tự nuôi sống bản thân, mua những gì mình thích và chu cấp được cho những người mình yêu thương. Với tôi thế là đủ. Tôi không cần phải hàng hiệu dát đầy người hay xe sang xế hộp để đi. Điều đó với tôi không phải là vấn đề", Á hậu bày tỏ.

Nhiều người có suy nghĩ, một người đẹp có danh hiệu như Phương Nga thường lựa chọn một chàng trai giàu để lấy làm chồng. Trong khi đó, Bình An 'chỉ đẹp trai chứ không giàu', Phương Nga nghĩ sao? Nhận được câu hỏi này, Phương Nga thẳng thắn, bản thân cô chưa từng để tâm tới điều đó.

Khi được hỏi về kế hoạch lễ cưới, Phương Nga cho biết cô và Bình An đang lên kế hoạch và có thể là năm nay hoặc sang năm bởi tình hình dịch bệnh còn căng thẳng. Cả hai cũng sẽ nhờ những người bạn tư vấn, lên kế hoạch để có thể tổ chức một lễ cưới ngọt ngào. Cô cũng hy vọng mọi thứ trong tương lai sẽ tốt đẹp với cả hai.

Bùi Phương Nga là Á hậu 1 trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Cô được nhận xét là "tài sắc vẹn toàn" khi tốt nghiệp ĐH Kinh tế Quốc dân với tấm bằng loại giỏi. Hiện tại, Á hậu Phương Nga đang làm công việc dẫn chương trình tại VTV.

Bình An là diễn viên điển trai được khán giả biết đến với bộ phim 5S Online, Mối tình đầu của tôi, Chạy trốn thanh xuân, Những cô gái trong thành phố, 11 tháng 5 ngày, Yêu hơn cả bầu trời... Trước khi trở thành diễn viên nổi tiếng, Bình An có quãng thời gian vô cùng khó khăn. Anh từng chia sẻ với báo chí phải đi làm xe ôm kiếm tiền trang trải cuộc sống. Ngoài ra, nam diễn viên còn làm nhiều nghề khác như bảo vệ, bán hàng... Có thời gian anh từng làm trợ lý cho Hoa hậu Phạm Hương. Bình An cũng từng nói, anh chưa bao giờ ngại ngùng khi chia sẻ những điều này bởi đó chính là chất xúc tác giúp anh có được thành quả như hiện tại.

