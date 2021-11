Á hậu Phương Anh gặp sự cố hy hữu khi đang trả lời phỏng vấn

Mới đây, Phạm Ngọc Phương Anh - Á hậu Việt Nam 2020 vừa có buổi phỏng vấn để ghi hình một chương trình tiếng Anh cho VTV - nơi khách mời có thể chia sẻ bí quyết học ngoại ngữ, kinh nghiệm và những câu chuyện thú vị của mình..

Ngoài ghi điểm với việc trả lời đâu ra đấy bằng cả tiếng Pháp và tiếng Anh, khoảnh khắc hậu trường của chương trình tiết lộ pha xử lý như có giác quan thứ 6 của nàng á hậu cũng thu hút sự chú ý của dân mạng.

Theo đó, trong khi nghe câu hỏi phỏng vấn của MC, con mèo nhà Phương Anh đã làm đổ tấm đệm đang được dựng gần đó. Như có "giác quan thứ 6", á hậu Phương Anh quay ra và đỡ được tấm đệm không đổ vào người. Dù buổi ghi hình bị gián đoạn đôi chút nhưng không có sự cố nghiêm trọng nào xảy ra.