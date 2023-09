Á hậu Phương Á hóa "quý cô Pháp" lãng mạn trong bộ ảnh cưới tại Paris

Ngày 20/9, EVN và Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng công ty (TCT) Đông Bắc ký kết thỏa thuận về việc cung cấp than dài hạn cho các nhà máy nhiệt điện sử dụng than anthtracite trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.