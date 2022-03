Á hậu Lương Mỹ Kỳ: 'Phát ngôn sốc để bán được nhiều hàng'

Cụ thể, phần trình diễn của người đẹp chuyển giới bị chê không mang tính thời trang, catwalk uốn éo khó hiểu, đặc biệt là màn xách váy "tôn mình thay vì đồ".

Trước hàng loạt ý kiến trái chiều, Lương Mỹ Kỳ khẳng định hành động xách váy không sai, là điều "đương nhiên", đồng thời thách thức những đối tượng chê trách bằng những ngôn từ chợ búa.

Cũng trên livestream, người đẹp chuyển giới còn bị cho là đá xéo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 - Khánh Vân.



Màn trình diễn bị chê lố của người đẹp.

Clip: Lương Mỹ Kỳ và những phát ngôn gây phẫn nộ.

Trước sự việc, dư luận kêu gọi tẩy chay Lương Mỹ Kỳ, yêu cầu BTC Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam tước danh hiệu Á hậu 1, đồng thời tước quyền đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2023.

Roger

Theo Vietnamnet