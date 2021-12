Á hậu Kim Duyên trình diễn cho NTK Vũ Việt Hà tại Ngày Quốc gia Việt Nam

Your browser does not support the audio element.

Trong khuôn khổ hoạt động của EXPO 2020 Dubai, Ngày Quốc gia Việt Nam đã để lại ấn tượng quá bất ngờ cho khách tham quan và nước chủ nhà Dubai. Nhiều hoạt động trong ngày này đã giới thiệu những nét văn hóa, nghệ thuật đặc sắc hấp dẫn của Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật Dòng chảy bất tận diễn ra trong khuôn khổ sự kiện vào ngày 30/12 thu hút sự chú ý của đông đảo quan khách quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông (giữa) và các đại biểu, Hoa hậu, Á hậu, NTK,... tại chương trình nghệ thuật Dòng chảy bất tận.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông (giữa) và Á hậu Kim Duyên, NTK Vũ Việt Hà.

NTK Vũ Việt Hà là một trong số ba nhà thiết kế được mời tham dự đại diện cho Việt Nam trình diễn bộ sưu tập (BST) lần này.

Chương trình nghệ thuật Dòng chảy bất tận được mở đầu bằng lời giới thiệu về văn hóa Việt Nam của MC Kiều Hải Chuyên và Anthony Hoàng.