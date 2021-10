Á hậu Huyền My: 'Trong tình yêu, tôi trẻ con và hơi nhõng nhẽo'

Tôi nghĩ việc cân bằng thời gian với bản thân mình tương đối đơn giản. Hồi trước, dù có bận đến đâu tôi vẫn sắp xếp được thời gian làm những thứ mình thích. Tôi không bị quá quấn theo công việc hay quá bị tập trung vào một cái gì đấy mà quên đi những thứ khác. Tôi nghĩ đó là một vấn đề khá quan trọng với những người đang rất bận rộn bây giờ nên lưu ý đặc biệt là các chị em phụ nữ. Tôi thường dành thời gian ra để chăm sóc sắc đẹp đặc biệt là chăm sóc da. Dù chúng ta có bận rộn đến đâu cũng đừng quên yêu thương và chăm sóc bản thân mình.

Á hậu Huyền My có sở thích chơi golf.

- Khi có thời gian cho riêng bản thân, chị thường có những hoạt động yêu thích nào?

Tôi thường đi tập golf, đi cafe với bạn bè, xem phim, ăn uống. Tôi rất thích đồ ăn, cảm giác như tôi ăn không bao giờ no được. Điển hình là trước khi trả lời phỏng vấn bạn, tôi đã ăn 3 cái kem và 1 chiếc pizza (cười). Với một Á hậu, dường như điều này là điều cấm kỵ nhưng tôi nghĩ là mình nên để cho bản thân thoải mái một chút.

Tôi từng có khoảng thời gian rất dài khắt khe với bản thân mình, dù có body đẹp nhưng tôi lại cảm thấy không hạnh phúc với điều đó. Tôi cảm thấy mình sống không vui nếu như không được ăn những thứ mình thích, không được đi những nơi mình muốn. Thế nên bây giờ tôi sẽ làm ngược lại. Hiện tại, mặc dù có hơi béo lên nhưng tôi vẫn vui. Cứ để béo một chút rồi tôi sẽ cân bằng lại cân nặng sau.

Vlog một ngày làm MC của Á hậu Huyền My

Minh Nguyệt