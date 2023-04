Á hậu Hoàng Thùy một lần kể hết vụ 'chiếc túi Xà Leo' sau nhiều năm

Nhiếp ảnh gia Milor Trần, chuyên gia trang điểm Nam Trung và siêu mẫu Xuân Lan cũng bày tỏ quan điểm về ồn ào trên. Tại thời điểm đó, Á hậu Hoàng Thùy giữ thái độ im lặng, không lên tiếng giải thích dù bị chỉ trích nặng nề.

Thế nhưng mới đây, không hiểu lý do vì sao Hoàng Thùy lại bất ngờ "đào" lại chuyện cũ với dòng caption ẩn ý: "Where is my bag, where". Đặc biệt, phía dưới phần bình luận, nữ siêu mẫu đã kể lại từng tình tiết trong sự việc năm xưa.