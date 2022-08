Á hậu Hoàng My tưởng chết vì ngộ độc thực phẩm

Á hậu Hoàng My như sắp chết khi bị ngộ độc thực phẩm.

Chân dài 8X cho biết, tối qua (15/8), sau khi ăn cá và dưa leo, cô bị nôn rất nhiều, kiệt sức. Trước đó không lâu, người thân của Hoàng My cũng rơi vào trường hợp tương tự vì ăn cá.

Sáng 16/8, Á hậu Hoàng My đăng status dài kể về một đêm "chết đi sống lại" vì ngộ độc thực phẩm.

Lúc kiệt sức quá tự nhiên mình nghĩ đến nước điện giải và nhờ chị mình pha. Uống xong thấy có sức hơn một chút, nhưng cũng lại nôn ra tiếp. Trạng thái cơ thể lúc này chỉ muốn đẩy mọi thứ ra ngoài chứ không muốn tiếp nạp gì vào nên chỉ một muỗng cháo mẹ đút mà mình lại muốn nôn tiếp.

Nhưng có mẹ và chị bên cạnh mình thấy yên tâm nhiều", Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010 kể lại.

Gạch đầu dòng 8 thứ cần có trong nhà để phòng gặp phải tình huống như trên, Hoàng My cũng cho biết theo kinh nghiệm tự chăm sóc bản thân, nếu bị đau bụng do nhiễm khuẩn thì vitamins C, viên xơ, men tiêu hóa và chườm nóng có thể giải quyết được.