Á hậu Hoàng My phủ nhận tin kết hôn

Hoàng My cho biết thêm, cô và bạn trai đều muốn kín đáo và riêng tư nên thống nhất không chia sẻ trên mạng xã hội hay truyền thông.

Trước đó vào đúng ngày Valentine 14/2, Hoàng My đăng ảnh chụp cùng bạn trai nhưng giấu mặt, cùng dòng trạng thái "Will you be my Valentine?" (tạm dịch: Anh có muốn trở thành Valentine của em không).

Thời điểm đó, Hoàng My xác nhận đây là bạn trai của cô. Tuy nhiên, Hoàng My chưa muốn tiết lộ danh tính của chàng trai này mà muốn tìm một thời điểm thích hợp.