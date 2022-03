Á hậu Hà Thu bị 'chê' diễn ghen không bằng Lâm Vỹ Dạ

Tuy nhiên Lâm Vỹ Dạ khi có mặt để chung vui với đàn em đã nuối tiếc nói vui rằng, nếu như trước khi quay MV mà Hà Thu sang gặp cô thì nữ diễn viên sẽ chỉ dẫn diễn cách ghen tốt hơn nữa.

Bên cạnh đó Lâm Vỹ Dạ cũng nói thêm rằng: "Ước gì ở đoạn B của bài hát, Hà Thu có thêm một chút cao trào, đẩy cảm xúc hơn nữa như Buồn Làm Chi Em Ơi của Hoài Lâm thì tuyệt vời."

Còn Nam Thư cũng góp ý rằng Hà Thu nên phát hành thêm phiên bản acoustic hoặc một bản khác của ca khúc để khán giả có thể thẩm thấu âm nhạc do MV quá nhiều drama, người xem dễ bị cuốn theo hình ảnh mà bỏ qua âm nhạc.