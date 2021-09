Á hậu gốc Việt lên tiếng về tin mua giải ở Hoa hậu Kong Kong 2021

Thiệu Sơ sinh năm 1994, mang hai dòng máu Trung - Việt. Cô tốt nghiệp Đại học Durham tại Anh và hiện làm quản lý kinh doanh cho một công ty lớn. Theo On, gia cảnh của Thiệu Sơ khá tốt khi bố mẹ của cô đều có công việc kinh doanh riêng.

Á hậu 2 có sở thích đi du lịch và khám phá nhiều địa danh trên thế giới. Năm 2019, cô từng trở về quê hương Việt Nam và đăng tải nhiều khoảnh khắc thăm phố cổ Hội An trên mạng xã hội.

Thiệu Sơ trong vòng sơ kết Hoa hậu Hong Kong

Thúy Ngọc