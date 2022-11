Á hậu Engfa Waraha nhảy phản cảm với ca sĩ nam

Your browser does not support the video tag.

Tiết mục gây tranh cãi của Á hậu Engfa Waraha

Ngày 29/11, tờ Thairath đưa tin Engfa Waraha - Miss Grand Thailand 2022 và Á hậu 1 Miss Grand International 2022 - lên tiếng về vũ đạo gây tranh cãi vừa qua. Trước đó, Engfa Waraha tham gia concert Daboyway Live Performance và có tiết mục hợp tác với các rapper nam.