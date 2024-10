Á hậu Đỗ Hà Trang mang những trang phục gì đến ‘Hoa hậu Hoàn cầu quốc tế 2024’?

Hành trình “mang chuông đi đánh xứ người”. á hậu Đỗ Hà Trang gây ấn tượng với loạt trang phục hoàn toàn từ những nhà thiết kế Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại, cuộc thi Hoa hậu hoàn cầu quốc tế (The Miss Globe 2024) với đại diện Việt Nam tham dự - Á hậu Đỗ Hà Trang vẫn nhận được sự quan tâm của fan sắc đẹp, của người hâm mộ Việt. Trong đó, ngoài những lời khen dành cho tinh thần năng nổ và kỹ năng ngày một hoàn thiện của Hà Trang, cộng đồng mạng còn đặc biệt chú ý đến những bộ trang phục góp phần điểm tô thêm cho á hậu trong từng phần thi. Á hậu Đỗ Hà Trang đang đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu hoàn cầu quốc tế 2024 tại Albani. Ngay khi đặt chân đến Albania - địa điểm tổ chức cuộc thi năm nay, Đỗ Hà Trang nhập cuộc cùng bộ váy xanh ngọc của NTK Lê Ngọc Lâm. Cũng trong dịp này, Đỗ Hà Trang nhanh chóng chiếm cảm tình của 50 đại diện các nước, ban tổ chức với món quà ý nghĩa là chiếc nón lá có vẽ các biểu tượng đặc trưng của cảnh sắc - văn hóa và ẩm thực Việt Nam. Đại diện Việt Nam khoe sắc bên các thí sinh khác trong thiết kế của NTK Lê Ngọc Lâm. Khi có cơ hội được cùng BTC đến lãnh sự quán Albania, Đỗ Hà Trang chọn bộ váy ngắn có thiết kế độc đáo của Hoàng Minh Hà, khoe vẻ đẹp rạng rỡ, sắc vóc thon thả và phong thái tràn đầy năng lượng. NTK Hoàng Minh Hà với bộ váy thiết kế độc đáo để đại diện Việt Nam gây ấn tượng tại cuộc thi. Tại đây, nàng á hậu cùng với hơn 50 cô gái có dịp bày tỏ những kế hoạch thú vị chia sẻ trải nghiệm và mong muốn đóng góp phát triển du lịch cho từng địa phương và thành phố mà Hoa hậu Hoàn cầu quốc tế đã đi qua. Nằm trong chuỗi hoạt động của ngày thứ 11 tại The Miss Globe 2024, á hậu Đỗ Hà Trang nổi bật với trang phục tông vàng bắt mắt của nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn. Cô cùng với hơn 50 cô gái đến thăm quan các địa danh nổi bật tại Berat (Albania), nơi đây được mệnh danh là thành phố ngàn ô cửa, là một điểm đến thú vị trong hành trình này. Chiếc đầm nổi bật của NTK Nguyễn Minh Tuấn giúp á hậu tự tin hơn khi tham gia phần thi. Ở một sự kiện khác thuộc The Miss Globe 2024, nàng hậu thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện với bộ đầm trắng lộng lẫy và tôn dáng của nhà thiết kế Đào Minh Nhật. Người đẹp toát lên dáng dấp của một “beauty queen” sang chảnh. Đến các phần thi quan trọng, Đỗ Hà Trang liên tiếp ghi dấu ấn. Điển hình là bộ Tiên Cảnh Thượng Ngàn, trang phục văn hoá dân tộc mà cô mang đến phần thi National Costume tại The Miss Globe 2024. Đây là bộ trang phục được NTK Micae Vũ lấy cảm hứng từ câu chuyện đạo Mẫu Tứ Phủ Việt Nam “Chầu Bà Đệ Nhị Thượng Ngàn” người phụ nữ có công giữ nước thời chiến tranh chống quân nguyên. Ngoài ra, Đỗ Hà Trang còn gây chú ý cùng bộ ảnh trang phục tắm (Swimsuit) đến từ Cacdemode Swim. Sự giao thoa giữa nét Á Đông huyền bí và những đường cắt hiện đại tưởng chừng như không ăn nhập nhưng lại tôn lên hình tượng mạnh mẽ đầy cuốn hút của Đỗ Hà Trang. Nhiều chuyên trang sắc đẹp đánh giá Đỗ Hà Trang sẽ đạt thành tích cao tại Hoa hậu Hoàn cầu quốc tế 2024. Tiếp đó, Á hậu Đỗ Hà Trang tiết lộ bộ Mỹ Nữ Tứ Bình của NTK Nguyễn Minh Triết đã gây tiếng vang mạnh mẽ tại Việt Nam trên rất nhiều các diễn đàn sắc đẹp chính là trang phục sẽ đồng hành cùng cô trong Final Talent thuộc khuôn khổ Hoa hậu Hoàn cầu quốc tế 2024. Trang phục dân tộc á hậu Hà Trang mang đi thi khiến bạn bè quốc tế trầm trồ. Đặc biệt, mới đây, Đỗ Hà Trang đã công bố trang phục mà cô sẽ xuất hiện trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn cầu quốc tế 2024 chính là Autumn Tornado của NTK Võ Thành Can. Đây cũng là Orange Evening Gown của người đẹp tại chung kết. Autumn Tornado của NTK Võ Thành Can được “đo ni đóng giày” cho Á hậu Đỗ Hà Trang. Những đường cắt xẻ táo bạo và tinh tế giúp cô khéo khoe vóc dáng quyến rũ với đường cong hoàn hảo cùng đôi chân thon dài hút mắt. Sắc cam của bộ váy cũng tôn lên vẻ đẹp trong sáng, nhẹ nhàng và làn da trắng sáng của Đỗ Hà Trang. Trang phục của NTK Võ Thành Can giúp nàng hậu khoe triệt để đường cong gợi cảm. Được biết, với chủ đề “Four Seasons”, BTC Hoa hậu Hoàn cầu quốc tế 2024 mong muốn tất cả các thí sinh sẽ mang đến trong đêm chung kết “50 chiếc váy dạ hội màu cam” đặc biệt đại diện cho mùa thu đến từ 50 quốc gia khác nhau để tạo nên một mùa thu đa dạng văn hóa tại Thủ Đô Tirana, Albania. Qua mỗi lịch trình, đại diện Việt Nam luôn tỏa sáng, nổi bật với sự tự tin, tinh thần năng nổ khi tham gia cùng các thí sinh quốc tế. Qua mỗi hoạt động, người đẹp Nam Định được nhận xét toát lên sự bản lĩnh, xây dựng được hình tượng một đại diện Việt Nam đầy mạnh mẽ tại đấu trường quốc tế, đồng thời chứng minh bản thân là ứng cử viên sáng giá cho chiếc vương miện The Miss Globe năm nay. Hoa hậu Hoàn cầu quốc tế là cuộc thi sắc đẹp quốc tế lớn, lâu đời nhất thế giới, được xếp hạng thứ 7 trên thế giới dành cho nữ giới cấp quốc tế, được tổ chức thường niên từ năm 1925 với tên gọi “Dream Girl International”, tới năm 1975 được đổi tên thành The Miss Globe. Hoa hậu Hoàn Cầu quốc tế năm nay diễn ra tại Albania, chung kết sẽ diễn ra vào ngày 15/10/2024.