Á hậu chuyển giới Tường Vi, Cát Phượng mặc đẹp nhưng lạc quẻ trên thảm đỏ

Diễn viên Huỳnh Phạm Hữu Tài cực điển trai với vest đen thanh lịch.



NSND Kim Xuân cùng vợ chồng Osen Ngọc Mai và Quốc Nghiệp hội ngộ cùng khung ảnh



Trang Trần tiếp tục nhận được sự quan tâm từ công chúng khi lựa chọn trang phục cùng phong cách trang điểm cá tính.

Bên cạnh đó, buổi công chiếu còn có sự góp mặt của các sao Việt đình đám đang được quan tâm nhất hiện nay: Vợ chồng Ngọc Mai - Quốc Nghiệp, NSND Hồng Vân, NSƯT Mỹ Uyên, NS Hoài An, Diễm My 9X, Vũ Hà, ca sĩ Anh Tú, Erik, Ngọc Thanh Tâm, Giang Hồng Ngọc, Thảo Trang, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Huỳnh Phạm Thuỷ Tiên,... để cùng chúc mừng Hạnh Phúc Máu ra mắt màn ảnh rộng.