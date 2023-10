Á hậu bị ghét nhất Hong Kong kết hôn

Đặc biệt, Hứa Chí An còn là chồng của diva Trịnh Tú Văn, cô được gọi là "người con gái Hong Kong", danh xưng chỉ có đàn chị Mai Diễm Phương mới được khán giả ưu ái gọi tên. Hứa Chí An và Trịnh Tú Văn đã có hơn 20 năm bên nhau. Nam ca sĩ phải 7 lần cầu hôn mới rước được diva về nhà. Do đó, khi Hoàng Tâm Dĩnh và Hứa Chí An làm tổn thương Trịnh Tú Văn, họ trở thành tội đồ trong mắt công chúng.

Sau khi scandal nổ ra, Hoàng Tâm Dĩnh đã bị TVB hủy hợp đồng, đánh mất sự nghiệp diễn viên. Cô từng phát triển nghề môi giới bất động sản, nhưng sau đó quay lại giới giải trí với vai trò ca sĩ.

Hoàng Tâm Dĩnh sinh năm 1989 tại Mỹ, sau đó sang Canada du học. Cô tốt nghiệp thạc sĩ về kinh tế tại Đại học British Columbia (Canada). Năm 2012, cô giành giải Á hậu cuộc thi Hoa hậu Hong Kong và ký hợp đồng với TVB. Hoàng Tâm Dĩnh từng được TVB o bế, tham gia nhiều tác phẩm nổi bật như Cung Tâm Kế 2, Tái Chiến Minh Thiên... song khả năng diễn xuất của cô bị đánh giá kém.