Á hậu Bảo Ngọc gặp sự cố diễn quốc phục, khán giả thót tim

Khoảnh khắc trang phục của Bảo Ngọc gặp sự cố.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Bảo Ngọc tham gia diễn trang phục dân tộc tại Miss Grand Vietnam 2022.

Cũng gặp sự cố trong đêm thi National Custome là thí sinh Chu Lê Vi Anh. Xuất hiện với bộ trang phục có phần cồng kềnh, người đẹp Hà Nội không may bị té khi đang trình diễn.

Tuy nhiên, cô đã có màn xử lý sự cố rất thông minh, khi sử dụng điệu múa bắt mắt để "chữa cháy", sau đó tự đứng lên và tiếp tục phần trình diễn khá trọn vẹn.