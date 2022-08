Á hậu 2 Miss World VietNam 2022 'lọt mắt xanh' của Isaac

Ngay khi vừa nhìn hình top 3, Isaac tâm sự dù có thể không nhớ tên nhưng khuôn mặt của 3 người đẹp lọt top chung cuộc thì nam ca sĩ nhớ rõ.

Clip Isaac chia sẻ về top 3 Miss World VietNam 2022.

Isaac cho biếtHoa hậu Mai Phương là cô gái đầu tiên anh nắm tay tại phân cảnh bước vào khu vườn. Còn Á hậu 1 Bảo Ngọc gây ấn tượng với nam ca sĩ bởi chiều cao và còn hát tặng Isaac cùng ekip một ca khúc rất dễ thương.