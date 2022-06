Á hậu 1 Thảo Nhi Lê: 'Từng nghĩ mọi thứ đã hết khi 27 tuổi'

Your browser does not support the video tag.

Clip: Top 3 chia sẻ cảm xúc ngay sau khi đăng quang.

Tiếp lời Ngọc Châu, Á hậu 1 Thảo Nhi Lê đã rất xúc động, bộc bạch: "Tôi không bao giờ ngờ cuộc đời mình có một khoảnh khắc như thế này. 27 tuổi, tôi cứ nghĩ mọi thứ đã hết, nhưng tôi không ngờ rằng mọi người đã cho tôi cơ hội này, có thể tỏa sáng trên sân khấu.

Tôi muốn cảm ơn những người đã yêu thương, cảm ơn gia đình, bạn bè đã ủng hộ, cho tôi động lực để tôi vượt qua được chính mình.

Với cuộc thi này, tôi phải vượt qua rất nhiều thứ để có thể trở thành Á hậu 1, và tôi cũng có rất nhiều nỗi sợ. Ngày hôm nay đứng đây, tôi hạnh phúc khi có mọi người".



Á hậu 1 Thảo Nhi Lê.