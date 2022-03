9x dùng kéo đâm người nhặt rác tử vong tại bãi rác

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Nghệ An đang hoàn thiện các tài liệu, chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Chí Tuấn (SN 1994, trú xã Hưng Đông, TP Vinh, Nghệ An) về tội “Giết người”.

Nhận được tin báo, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng PC02 (Công an tỉnh Nghệ An), Công an thành phố Vinh, Công an huyện Nghi Lộc cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng vào cuộc để điều tra, làm rõ.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an xác định đối tượng gây án là Nguyễn Chí Tuấn (SN 1994, trú tại xã Hưng Đông, TP Vinh). Sau khi gây án, Tuấn đã bỏ trốn lên khu vực đồi phía sau Xí nghiệp khu liên hợp xử lý chất thải rắn.