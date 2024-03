90 phút giải cứu 3 bé bị kẻ 'ngáo đá' cầm dao khống chế tại trường mầm non

Lực lương chức năng khống chế thành công kẻ ngáo đá cầm dao uy hiếp 3 cháu bé trường mầm non.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định danh tính của kẻ cầm dao uy hiếp các cháu bé trường mầm non là Nguyễn Bá Quân (sinh năm 1987, cư trú ấp Châu Thành, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng).

Chiều 1/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, lực lượng chức năng đang lấy lời khai người đàn ông cầm dao xông vào trường mầm non Tuổi Thần Tiên (phường 5, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) vào sáng cùng ngày.

Theo Cơ quan CSĐT, sau khi nhận được tin báo Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo, huy động lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh và Công an TP Mỹ Tho đến hiện trường triển khai các biện pháp giải cứu 3 cháu bé.

Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, người đàn ông đã cầm dao trên tay, khống chế, đưa 3 cháu bé vào 1 phòng học cố thủ. Đặc biệt, người đàn ông này có nhiều biểu hiện manh động, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của các bé.