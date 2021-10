9 tính năng ẩn trong Google Maps có thể bạn chưa biết

- Chọn Live View (Xem trực tiếp).

- Với chế độ Live View được kích hoạt, bạn sẽ thấy các mũi tên chỉ đường hiện lên rất rõ ràng.

Chắc chắn bạn sẽ không bao giờ rẽ nhầm đường với tính năng Directions Walking thực tế tăng cường từ Google Maps.

6. Sử dụng Incognito Mode (Chế độ ẩn danh)

Vì lý do nào đó, nếu muốn ẩn danh trong Google Maps, bạn chỉ cần nhấn vào ảnh hồ sơ ở trên cùng bên phải và chọn Turn on Incognito mode (Bật chế độ Ẩn danh).

Làm tương tự như thế để tắt nó.

7. Sử dụng lệnh thoại

Một tính năng ẩn khác của Google Maps là khả năng sử dụng lệnh thoại trong quá trình điều hướng. Nếu đã bật Google Assistant (Trợ lý Google), bạn có thể hỏi Google mọi thứ bằng lời nói.

Khởi động Google Assistant khi đang điều hướng bằng Google Maps với câu lệnh “Ok, Google”. Sau đó, bạn có thể hỏi:

- What road is this? (Đây là đường gì?)

- What’s my next turn? (Bước kế tiếp là gì?)

- Are we there yet? (Chúng ta đã ở đó chưa?)

- Help! (Giúp tôi!)

- Gas stations nearby (Các trạm xăng gần đây)

- Show list of directions (Hiển thị danh sách chỉ đường)

- Show route overview (Hiển thị tổng quan về tuyến đường)

- When does [tên địa điểm] close? (Khi nào [tên địa điểm] đóng cửa?)

8. Đặt một chuyến đi