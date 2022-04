9 mẹo hay nhất cho Gmail trên Android

1. Tùy chỉnh các thao tác vuốt thư

Theo mặc định, cả cử chỉ vuốt sang phải và sang trái đều được dùng để lưu trữ email trong Gmail. Bạn có thể dễ dàng liên kết chúng với các hành động khác như Xóa, Đánh dấu là đã đọc, chưa đọc, Báo lại, v.v...

1. Mở Gmail trên Android và nhấn vào menu ba nút ở trên cùng bên phải màn hình của bạn.

2. Cuộn xuống và nhấn vào Settings.

3. Nhấn vào General settings.

4. Nhấn vào Email swipe actions.

5. Chạm vào CHANGE trên menu Right swipe và Left swipe để chọn điều gì sẽ xảy ra khi vuốt sang phải hoặc trái.

Các tùy chọn để vuốt là Archive (Lưu trữ), Delete (Xóa), Mark as read/unread (Đánh dấu là đã đọc / chưa đọc), Move to (Di chuyển tới), Snooze (Báo lại), và None (Không). Chọn None nếu bạn muốn tắt tính năng vuốt.

2. Định dạng email

Gmail sẽ không hiển thị bất kỳ tùy chọn định dạng nào khi mở ứng dụng. Chúng được ẩn bên trong menu ngữ cảnh trong tùy chọn Compose Email (Soạn Email). Các tùy chọn bao gồm định dạng in đậm, nghiêng và gạch chân, màu phông chữ và bút đánh dấu.

1. Mở Gmail và nhấn vào Compose ở góc dưới cùng bên phải của màn hình.

2. Nhập nội dung email của bạn, sau đó chạm và giữ vào bất kỳ phần nào của văn bản.

3. Nhấn vào Format và Gmail sẽ bật thanh định dạng ở cuối màn hình lên.

3. Lên lịch gửi email

Khi làm việc với đối tác ở các quốc gia có múi giờ khác nhau, bạn sẽ không muốn gửi những email quan trọng vào cuối tuần hoặc vào lúc nửa đêm. Lên lịch gửi email để đảm bảo email của bạn đến vào thời điểm thuận tiện.

1. Sau khi bạn soạn email trong Gmail, hãy nhấn vào menu ba nút ở trên cùng bên phải màn hình của bạn.