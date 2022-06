9 lý do nên ăn đậu phộng rang

Ngăn ngừa bệnh Alzheimer

Bệnh Alzheimer xảy ra do các tình trạng thoái hóa liên quan đến tuổi tác. Nguyên nhân chính là khi não không được nhận đủ chất dinh dưỡng để tái tạo tế bào. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng thường xuyên tiêu thụ thực phẩm giàu niacin như đậu phộng rang có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Ngăn ngừa lão hóa sớm

Lão hóa sớm là do một số thiếu hụt và trở nên tồi tệ hơn bởi các gốc tự do. Đậu phộng rang là một nguồn tuyệt vời của chất chống oxy hóa có thể chống lại các gốc tự do và cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết để ngăn ngừa lão hóa sớm.

Tăng cường sức khỏe của tóc

Những người bị thiếu hụt biotin rất dễ bị rụng tóc. Biotin là một trong những vitamin B-complex thiết yếu và folate có trong đậu phộng cũng rất tốt để thúc đẩy tóc khỏe mạnh và ngăn ngừa rụng tóc.