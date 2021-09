9 lời khuyên để tuổi tác chỉ là con số

Thực hiện tẩy trang đơn giản mỗi tối không giúp da sạch hoàn toàn. Lời khuyên của Natacha Dzikowski: Thực hiện tẩy trang kép, bắt đầu bằng cách thoa dầu tẩy trang có tác dụng hấp thụ các chất béo và các hạt mịn, sau đó dùng bông mềm rửa sạch với nước, tiếp đó hãy sử dụng một loại sữa hoặc gel tẩy trang, rửa sạch mặt với nước bằng bông mềm. Da thực sự sạch sâu và sẽ có thể hấp thụ các thành phần hoạt tính của kem dưỡng vào ban đêm, chuyên gia nêu rõ.

Làm sạch da mặt

9. Các thành phần hoạt tính chống nếp nhăn phù hợp



Để có làn da đẹp, săn chắc, rạng rỡ và tươi sáng, hãy sử dụng đúng các hoạt chất giúp trẻ hóa làn da: axit hyaluronic, collagen, retinol, chất chống oxy hóa (vitamin A, C, E, selen, kẽm). Gợi ý của Natacha Dzikowski: Một lá chắn chống xâm nhập mỗi sáng với bộ đôi serum + kem dưỡng có thành phần chống oxy hóa và axit hyaluronic căn bản, đồng thời sửa chữa và tái tạo vào ban đêm với các sản phẩm chứa retinol và dầu dưỡng ban đêm.

Chúng ta có nhiều tuổi: Giấy khai sinh, tuổi nội tạng, tuổi trong mắt người khác và cuối cùng là tuổi mà chúng ta cảm nhận được.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Your browser does not support the video tag.