9 loại thực phẩm giảm mệt mỏi, suy kiệt cơ thể

5. Nấm

Ăn nấm có thể bổ sung chất dinh dưỡng, rất tốt cho việc nâng cao sức đề kháng, đồng thời có thể giải tỏa mệt mỏi quá độ.

6. Kiwi

Hàm lượng vitamin C trong quả kiwi cao tới 92,7mg/100g, bạn chỉ cần ăn một quả mỗi ngày là đủ lượng vitamin C cần thiết hàng ngày. Vitamin C cũng có thể hỗ trợ quá trình hấp thụ sắt từ thức ăn.

7. Chuối