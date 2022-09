9 địa phương cho học sinh nghỉ tránh bão Noru

Để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên trước cơn bão số 4 (Noru), Sở GD&ĐT Kom Tum cho học sinh nghỉ học từ ngày 27/9 đến khi có thông báo mới.

Học sinh toàn tỉnh Thừa Thiên Huế nghỉ học trong hai ngày 27 và 28/9 để đảm bảo an toàn trước siêu bão Noru. Sở GD&ĐT yêu cầu các trường học trên địa bàn chủ động cắt tỉa cây xanh, gia cố đảm bảo an toàn cơ sở giáo dục, trường học, lên phương án đảm bảo an toàn tài sản, cơ sở vật chất, chủ động di dời máy móc, thiết bị dạy học, tài liệu, hồ sơ đến vị trí cao ráo để tránh hư hại.

Sở GD&ĐT Bình Định cho tất cả các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên ở tỉnh này cho học sinh, học viên nghỉ học từ ngày 27/9 cho đến khi có thông báo mới.