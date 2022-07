9 cán bộ quân đội hầu tòa trong vụ án buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng

Hành vi trên của Phùng Danh Thoại đã đủ yếu tố cấu thành tội "Buôn lậu" quy định tại điểm a, b khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự với vai trò đồng phạm với các đối tượng Phan Thanh Hữu, Đào Ngọc Viễn, Phạm Hùng Cường. Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, điều tra, chuyển Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai truy tố đối với các bị can Hữu, Viễn, Cường. Phùng Danh Thoại là quân nhân phạm tội nên thuộc thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tố tụng trong Quân đội.

Cáo trạng cho biết, đối với Đại tá Nguyễn Thế Anh thời điểm phạm tội giữ chức Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang. Chức vụ này của Đại tá Nguyễn Thế Anh đều có chức năng, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm nói chung và chống buôn lậu nói riêng.

"Vì tư lợi, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, Nguyễn Thế Anh đã đồng ý bao che, bảo kê cho hoạt động buôn lậu xăng của Phan Thanh Hữu và đã nhận hối lộ của Phan Thanh Hữu trong thời gian từ tháng 10/2019 đến tháng 1/2020 với số tiền 6,2 tỷ đồng và 560.000 USD", cáo trạng viết.

Sau khi hành vi buôn lậu của Phan Thanh Hữu và các đồng phạm bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện, bắt giữ. Để che giấu hành vi nhận hối lộ của mình, Nguyễn Thế Anh hướng dẫn, đưa tiền cho Nguyễn Văn An (em họ của An) đi trốn và thông qua các mối quan hệ cá nhân để tổ chức cho Nguyễn Văn An trốn sang Lào trái phép, đủ yếu tố cấu thành tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép" quy định tại khoản 1 Điều 349 Bộ luật Hình sự.