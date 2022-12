9 bộ váy biểu tượng của Marilyn Monroe và câu chuyện phía sau ít người biết

Nhưng đằng sau đó không chỉ là thiết kế tuyệt vời mà còn có vô số câu chuyện về cuộc đời của nữ diễn viên:

The Prince and The Showgirl năm 1957

Bí mật đằng sau những bộ váy biểu tượng của Marilyn Monroe.



Trang phục cho bộ phim The Prince and The Showgirl, bao gồm cả chiếc váy đính cườm màu ngà vừa vặn, được thực hiện bởi nhà thiết kế người Anh Beatrice Dawson. Làm việc trong dự án này hóa ra là một thử thách thực sự đối với cô, vì cân nặng của Monroe dao động liên tục thay đổi trong quá trình quay phim, vì vậy Beatrice không còn cách nào khác là phải may một số chiếc váy giống hệt nhau với các kích cỡ khác nhau.

Ngoài ra, Monroe thường làm vấy bẩn trang phục của mình bằng thức ăn nên chúng cần được thay khá thường xuyên. Do đó, Beatrice đã chọn thiết kế lại chiếc váy để trong trường hợp cần thiết, chỉ cần thay lớp trên cùng là được.

An Eve and Two Adams năm 1959