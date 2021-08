9,4 triệu dân TP.HCM được cấp 11 nghìn tấn thực phẩm/ngày bằng 'đi chợ hộ'

Trong kế hoạch khẩn về “Đảm bảo cung ứng thực phẩm thiết yếu trong giai đoạn TP thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19” mới ban hành, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng đã yêu cầu, việc tổ chức phân phối hàng hóa, thực phẩm cho người dân TP được thực hiện qua phương thức “đi chợ hộ”.



Phương thức này do Tổ hậu cần địa phương, Tổ Covid-19 cộng đồng, các lực lượng tình nguyện tại địa phương (Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Mặt trận Tổ quốc, Tổ dân phố…), các lực lượng công an, quân đội đang được tăng cường tại các địa phương cùng tham gia hỗ trợ thực hiện với tần suất 1 lần/tuần và trực tiếp phân phối tới người dân (hộ dân trả tiền).



Đối với người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức phối hợp với Trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ hàng hóa thiết yếu cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tổ chức cấp túi an sinh miễn phí cho người dân, đảm bảo nguyên tắc không bỏ sót những trường hợp khó khăn.

Người dân TP.HCM đi chợ tích trữ lương thực Cũng theo kế hoạch khẩn nêu trên, hệ thống phân phối chủ lực trên địa bàn TP (Coop, Satra, Big C, Lotte, Vinmart, Bách Hóa Xanh…) sẽ phối hợp với UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện thống kê nhu cầu của người dân trên địa bàn để tổ chức phân phối hàng hóa phù hợp với nhu cầu tiêu dùng thực tế và tình hình hình kiểm soát dịch bệnh tại TP.HCM.



Trên cơ sở đánh giá nhu cầu tiêu dùng thiết yếu hàng ngày của khoảng 9,4 triệu dân. TP dự kiến sẽ cung cấp theo nhu cầu tiêu dùng bình quân các mặt hàng thiết yếu của người dân trên địa bàn TP.HCM.



Theo tính toán, nhu cầu tiêu dùng bình là 10.964 tấn/ngày. Trong đó, gạo:1.981 tấn; lương thực chế biến khô (mì, bún, phở…): 660 tấn; thịt gia súc: 755 tấn; thịt gia cầm: 660 tấn; thực phẩm chế biến: 236 tấn; trứng gia cầm: 108 tấn (2,1 triệu quả); rau củ quả: 4.246 tấn; đường: 236 tấn; sữa: 1.742 tấn (1,7 triệu lít); dầu ăn: 189 tấn; muối: 47 tấn; nước chấm: 104 tấn (79.865 lít).



Như vậy, mức nhu cầu tiêu dùng bình quân của TP trong 1 tuần (7 ngày) là 76.747 tấn; trong 15 ngày là 164.460 tấn. Ngoài ra, nhu cầu thiết yếu về nước uống của người dân ước khoảng 19 triệu lít/ngày, (566 triệu lít/tháng); các mặt hàng phòng, chống dịch: khẩu trang 628.969 cái/ngày (18,8 triệu cái/tháng); nước sát khuẩn (loại 0,5 lít): 239.596 chai/ngày (7,2 triệu chai/tháng). Lực lượng quân đội đã có mặt tại TP.HCM chuẩn bị hỗ trợ người dân Trong ngày hôm nay, hệ thống tin nhắn tự động cũng đã gửi đi thông điệp của chính quyền TP tới người dân trước thời điểm 0h ngày 23/8. “UBND TP.HCM đề nghị nhân dân TP an tâm, không thu gom hàng hoá. Người dân ở vùng có nguy cơ lây nhiễm cao sẽ được cung cấp lương thực, thực phẩm. Người dân ở vùng an toàn sẽ được đi chợ 1 lần/tuần. Người dân khó khăn sẽ được hỗ trợ các túi an sinh xã hội. Đề nghị người dân không tập trung đông người sẽ dễ lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe. Mong người dân hãy ủng hộ, chung sức cùng thành phố”, nội dung tin nhắn ghi.