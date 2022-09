80% thí sinh trúng tuyển đại học đã xác nhận nhập học

Thí sinh tham gia THPT 2022.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, trong đợt xét tuyển năm nay, tỷ lệ thí sinh ảo giảm đáng kể so với năm ngoái. Nguyên nhân có thể do một số thí sinh trúng tuyển nhưng lại không xác nhận nhập học vì chỉ trúng tuyển ở các nguyện vọng 3, 4… hoặc ngành học trúng tuyển có mức học phí quá cao so với khả năng nên các em không xác nhận nhập học và chờ cơ hội xét tuyển bổ sung. Tất cả sẽ được Bộ GD&ĐT tổng hợp, phân tích sau khi có dữ liệu đầy đủ.