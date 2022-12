'80% tai nạn giao thông ở Việt Nam liên quan đến người trẻ'

Với lượng tham gia như vậy, cuộc thi này rõ ràng đã tạo được một sức hút rất lớn. Chúng tôi thật lòng mong mỏi cuộc thi này sẽ tạo ra sự lan tỏa không chỉ với giới trẻ, học sinh, sinh viên mà còn những người liên quan nữa, tạo thành một biện pháp tuyên truyền linh hoạt, nơi mà người ta không chỉ nghe lý thuyết hay trải nghiệm của người khác, mà phải tự nghĩ ra cách đi như thế nào cho an toàn nhất, làm thế nào để mình tham gia giao thông nhưng không ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Cuộc thi rõ ràng mới chỉ ở những khâu đầu tiên, và bản thân nó cũng chỉ là những bước đầu tiên trên hành trình xây dựng môi trường giao thông an toàn tại Việt Nam, nhưng đã tạo nên ảnh hưởng rất tốt tới xã hội.

Là một người chiến sĩ công an, một người cha, ông có nhắn nhủ gì với thế hệ trẻ về việc nâng cao an toàn khi tham gia giao thông và đóng góp nhiều hơn vào giữ gìn an toàn giao thông nói riêng và trật tự xã hội nói chung?

Là người làm trong ngành giao thông nhiều năm, chứng kiến nhiều vấn đề mất an toàn giao thông rất nhức nhối, tôi muốn gửi đến các bạn trẻ Việt Nam lời nhắn nhủ trong dịp Tết sắp đến. Đó là "Vui thì vui, nhưng không được uống rượu khi lái xe" đâu nhé!

Chương trình Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2022 do Cục Cảnh sát Giao thông, Báo điện tử Dân trí và Toyota Việt Nam phối hợp thực hiện. Chương trình được phát động với mục đích nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông, tìm kiếm những ý tưởng, sản phẩm sáng tạo để đưa tình trạng giao thông Việt Nam dần ổn định hơn và giúp người tham gia giao thông hiểu đúng luật, tham gia giao thông an toàn, văn minh hơn.

Nội dung: Hạ Minh

Ảnh: Hữu Nghị

Thiết kế: Khương Hiền

02/12/2022