80% đơn vị về giao dịch điện tử chưa tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân

Khóa đầu tiên trong “Chương trình đào tạo nhận thức, tuân thủ bảo vệ dữ liệu cá nhân theo Nghị định 13” vừa được Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an; Trường CNTT-TT, Đại học Bách Khoa Hà Nội; Câu lạc bộ Chữ ký số và giao dịch điện tử Việt Nam và Công ty cổ phần an ninh mạng SCS phối hợp tổ chức tại Hà Nội.

Nghị định 13 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực từ 1/7/2023 với nhiều quy định chặt chẽ về bảo vệ dữ liệu và trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Nghị định tạo hành lang pháp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam một cách hiệu quả, giảm thiểu tối đa những nguy cơ, hậu quả của các hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân; tăng cường khung pháp lý và điều chỉnh các hoạt động trên không gian mạng.

Tuy nhiên, cho đến nay, nhiều đơn vị tổ chức, doanh nghiệp trong đó có lĩnh vực giao dịch điện tử vẫn chưa tuân thủ các quy định mới do chưa nhận thức đầy đủ hay vẫn còn nhiều vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai tuân thủ.

Vì thế, việc triển khai “Chương trình đào tạo nhận thức, tuân thủ bảo vệ dữ liệu cá nhân theo Nghị định 13” nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức cho các thành viên chủ chốt và các nhân sự liên quan tới lưu trữ, xử lý dữ liệu cá nhân trong lĩnh vực giao dịch điện tử. Qua đó, góp phần thúc đẩy việc triển khai tuân thủ Nghị định 13 tại các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, tổ chức.