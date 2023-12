Trang Eat this not that đưa ra 8 thói quen lành mạnh trong 30 ngày để giảm cân đón năm mới. Những thói quen này còn cải thiện tâm trạng, tăng mức năng lượng và chất lượng cuộc sống.

Thói quen lành mạnh trong 30 ngày để giảm cân đón năm mới. Đồ họa: Thanh Thanh Bắt đầu ngày mới bằng một bữa sáng đủ chất Bắt đầu ngày mới bằng bữa sáng thịnh soạn, lành mạnh có thể cung cấp cho bạn năng lượng cần thiết, giảm cảm giác thèm ăn vào giữa buổi sáng và giúp duy trì quá trình trao đổi chất lành mạnh. Ăn sáng còn giúp cải thiện khả năng tập trung, tràn đầy năng lượng, đồng thời giúp bạn có một ngày học tập và làm việc hiệu quả. Lựa chọn ăn uống thông minh khi đi ăn ngoài Khi bạn đi ăn ở ngoài hay ở nhà hàng, bạn có thể chọn những món ăn nhẹ, ít calo hơn trong thực đơn, kiểm soát khẩu phần ăn. Để tối ưu mục tiêu giảm cân, bạn nên đưa ra những lựa chọn thông minh khi đi ăn ngoài. Duy trì giấc ngủ chất lượng Giấc ngủ chất lượng là điều cần thiết cho sức khỏe thể chất và tinh thần, cải thiện khả năng nhận thức đến tâm trạng và mức năng lượng. Xây dựng một lịch trình ngủ phù hợp, tạo môi trường ngủ thoải mái để đảm bảo bạn có được thời gian nghỉ ngơi cần thiết. Thiếu ngủ có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính. Đồng thời, làm tăng hormone gây đói của cơ thể. Từ đó, bạn có xu hướng ăn nhiều hơn và cảm thấy thèm đồ ngọt hơn. Kiểm soát căng thẳng hiệu quả Căng thẳng mãn tính có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe như rối loạn thần kinh, đau đầu, các vấn đề về tim, tiểu đường, lão hóa nhanh. Đó là lý do cần kết hợp các phương pháp như thiền, hít thở sâu hoặc tập thể dục thường xuyên để kiểm soát căng thẳng và thúc đẩy lối sống lành mạnh hơn. Loại bỏ "phiền nhiễu" trong khi ăn Loại bỏ những "phiền nhiễu" như điện thoại thông minh, máy tính, chương trình TV khi đang ăn để bạn có thể tập trung vào bữa ăn. Điều này có thể kiểm soát lượng thức ăn, cải thiện tiêu hóa. Tạo thói quen thư giãn Thói quen thư giãn có thể nâng cao đáng kể chất lượng giấc ngủ và sức khỏe tổng thể. Cân nhắc việc đọc sách, giãn cơ nhẹ nhàng hoặc tắm nước ấm trước khi ngủ. Tham gia hoạt động thể chất thường xuyên Hoạt động thể chất có thể cải thiện sức khỏe não bộ, tăng cường sức mạnh của xương và cơ, hỗ trợ kiểm soát cân nặng, giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính và nâng cao chất lượng cuộc sống. Tìm các hoạt động thể chất mà bạn yêu thích như đi bộ, tập gym. Một chế độ ăn uống cân bằngĐảm bảo bạn đang tiêu thụ nhiều loại trái cây, rau, protein nạc và ngũ cốc nguyên hạt để cung cấp các chất dinh dưỡng mà cơ thể cần để hoạt động tối ưu. Ăn một chế độ ăn uống lành mạnh, đầy đủ có thể làm giảm nguy cơ béo phì, tiểu đường, bệnh tim và các tình trạng sức khỏe mãn tính khác.