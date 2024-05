8 sai lầm khi bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh

Đợi thực phẩm nguội hẳn rồi cho vào tủ lạnh

Sau khi chế biến, thực phẩm từ 100 độ C nguội dần. Khi nhiệt độ thực phẩm xuống 60 độ C, vi khuẩn bắt đầu phát triển. Ở nhiệt độ 30-40 độ C, vi khuẩn sinh sôi mạnh mẽ. Nếu không được bảo quản kịp thời, thức ăn dễ hư hỏng, đồng thời chứa nhiều vi khuẩn gây hại.

Người lớn nên cho thức ăn ở mức nhiệt 70-80 độ C vào tủ lạnh, bọc kín bằng màng bọc thực phẩm hoặc hộp bảo quản để ngăn vi khuẩn xâm nhập.

Sử dụng túi nilon bảo quản thực phẩm

Túi nilon tiện lợi nhưng có thể chứa nhiều chất độc hại như chất tạo màu có nguy cơ gây ung thư. Loại túi này cũng chứa nhiều vi khuẩn dễ gây hại sức khỏe.

Các gia đình nên sử dụng các loại túi được dành riêng cho thực phẩm hoặc hộp thủy tinh, hộp nhựa có nắp đậy chuyên dụng.

Cấp đông lại sau khi rã đông

Cấp đông lại thực phẩm tạo điều kiện cho vi khuẩn còn tồn tại phát triển mạnh. Các gia đình nên chia thực phẩm thành nhiều phần phù hợp và sử dụng hết sau khi rã đông.

Trong trường hợp lỡ rã đông thừa, nên cho phần thừa vào hộp thực phẩm đậy kín, để riêng ra một khu vực và sử dụng càng sớm càng tốt. Thực phẩm đã được rã đông hoàn toàn, sau đó hâm nóng đến nhiệt độ phòng hoặc đã để ngoài tủ lạnh hơn hai giờ không nên sử dụng.