8 phim kinh dị Hàn Quốc bao năm trôi qua vẫn được netizen bình chọn là ‘quá ám ảnh’

A Tale of Two Sisters (2003)

Vừa làm hài lòng đại chúng vừa thỏa mãn trí tuệ, The Host kết hợp những cảnh hù dọa, gây cười và châm biếm thành một bộ phim quái vật thú vị.

“The Host” là một bộ phim quái vật của Hàn Quốc năm 2006 do Bong Joon-ho đạo diễn. Nội dung xoay quanh một con quái vật bắt cóc con gái của một người đàn ông và anh ta cố gắng giải cứu cô.

The Host (2007)

“A Tale of Two Sisters” là một bộ phim tâm lý kinh dị của Hàn Quốc năm 2003 do Kim Jee-woon viết kịch bản và đạo diễn. Bộ phim được lấy cảm hứng từ một câu chuyện dân gian thời Joseon mang tên Janghwa Hongryeon jeon, đã được chuyển thể thành phim nhiều lần.

Kevin Thomas của Los Angeles Times đã mô tả A Tale of Two Sisters là "một chiến thắng của thể loại kinh dị theo chủ nghĩa phi lý đen tối, đầy phong cách, thậm chí có thể tạo ra một chuỗi bi kịch Shakespearean.”

Three ... Extremes (2004)

“Three ... Extremes” là một bộ phim kinh dị tuyển tập năm 2004 bao gồm ba phân đoạn riêng lẻ đến từ các quốc gia Đông Á khác nhau. Bộ phim được nhận xét là chứa đựng những câu chuyện kinh dị tàn bạo, mạnh mẽ.

Thirst (2009)