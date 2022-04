8 nguyên tắc nuôi dạy con gái dành cho phụ huynh hiện đại

Quan sát con tự giải quyết vấn đề

Esther Wojcicki, tác giả cuốn sách nổi tiếng thế giới “Làm thế nào để nuôi dạy con thành công”, cho rằng ngày nay các bậc phụ huynh đang bảo vệ con quá mức. Điều này dẫn đến việc tạo ra một thế hệ không có khả năng chịu trách nhiệm. Nhiều người thậm chí đã trưởng thành vẫn không nhận thức được rằng mình có thể tự giải quyết các vấn đề cá nhân mà không cần phụ thuộc vào cha mẹ.

Là giáo viên tại Stanford, bà chứng kiến nhiều phụ huynh chuyển đến thành phố này và thay đổi cả cuộc đời chỉ vì con mình đăng ký vào trường đại học ở đây. Họ sẵn sàng dọn đường cho con để con không bao giờ phải đối mặt với bất kỳ khó khăn nào. Điều đáng sợ nhất là những đứa trẻ cảm nhận được điều này và luôn trông chờ sự bao bọc.

Tốt hơn hết hãy để trẻ học cách tự đương đầu với tình huống khó khăn, luyện tập thích nghi với sự khắc nghiệt của cuộc sống trưởng thành. Điều này cũng dạy chúng cách chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Dạy trẻ chấp nhận rủi ro

JoAnn Deak, tác giả cuốn Girls Will Be Girls nêu quan điểm: “Những cô gái luôn cố tránh rủi ro có lòng sự trọng thấp hơn những cô gái chấp nhận đối mặt với thử thách. Hãy thúc giục con gái bạn vượt ra khỏi vùng an toàn của mình, chẳng hạn khuyến khích một cô bé nhát gan đạp xe xuống dốc”.