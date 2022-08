8 người trong gia đình bị ung thư: Cha mẹ mắc các loại ung thư này có thể di truyền sang con

Chúng ta thường nghe nói về trưởng hợp một số thành viên gia đình bị ung thư cùng một lúc. Đây có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Ung thư có thực sự di truyền trong gia đình không?

Trong thực tế, "di truyền gia đình" là một đặc điểm của ung thư. Nếu ai đó được phát hiện mắc bệnh ung thư, các thành viên khác trong gia đình phải chú ý.

Theo Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ (NCI), ung thư là một bệnh di truyền, có nghĩa là những thay đổi đối với gen của một người có thể dẫn đến ung thư. Ung thư di truyền chiếm khoảng 5-20% của tất cả các bệnh ung thư.

Do đó, một số người có tiền sử gia đình bị ung thư có khả năng bị ung thư cao hơn nhiều so với những người khác. Điều này được xác định bởi hai lý do.