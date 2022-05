8 ngọn núi lửa nổi tiếng nhất thế giới

Eyjafjallajokull, Iceland: Ở phía nam của quốc đảo, ngọn núi lửa này đặc biệt ngoạn mục vì nằm bên dưới sông băng cùng tên. Điểm cao nhất của Eyjafjallajokull đạt tới 1.666 m so với mực nước biển. Trong nửa đầu năm 2010, Eyjafjallajokull trở thành tiêu đề tin tức trên khắp thế giới khi một loạt vụ phun trào diễn ra, tạo nên những đám mây tro bụi lớn khiến giao thông hàng không ở châu Âu gián đoạn. Ảnh: Marc Stephan.

Núi Etna, Italy: Có độ cao 3.320 m, Etna là ngọn núi lửa đang hoạt động cao nhất ở châu Âu. Đây cũng là một trong những địa danh nổi tiếng và tráng lệ nhất ở Sicily. Ngọn núi lửa này có diện tích khoảng 1.600 km2, trong khi chiều cao và hình dạng thường xuyên thay đổi do các vụ phun trào. Etna được cho là đã hoạt động trong khoảng 2,6 triệu năm. Etna đôi khi bị đóng cửa với lý do an toàn, nhưng khi đủ điều kiện để tham quan, du khách có thể đi bộ đường dài hoặc đi cáp treo 20 phút lên núi và ngắm cảnh tại 3 đài quan sát trên sườn núi. Ảnh: Vadym Lavra.