8 năm tù cho thầy giáo dâm ô loạt học sinh Nam ở Tây Ninh

Bị cáo Nguyễn Hoàng Nhựt. Ảnh: Luật sư Ngọc Thanh

Sau phiên sơ thẩm, bị hại kháng cáo yêu cầu cấp phúc thẩm hủy án sơ thẩm, vì lý do cấp sơ thẩm vi phạm tố tụng và có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, mức án mà cấp sơ thẩm tuyên quá nhẹ so với hành vi, hậu quả mà bị cáo gây ra.



Theo bản án sơ thẩm, khoảng tháng 6/2019, Nhựt vào xem trang mạng dành cho người đồng tính nam và phát hiện học sinh của mình là nam sinh L. (SN 2005; lớp 9 Trường THCS Phước Minh) cũng tham gia trang mạng này.



Sau khi em L. dọn dẹp vệ sinh xong, Nhựt nảy sinh ý định dâm ô với nam sinh này nên nói tay bị đau và vùng kín của mình bị ... "trục trặc" kẹt nên nhờ em nam sinh giúp... "chỉnh sửa". Được khoảng 2 phút thì phát hiện có người ngoài phòng thí nghiệm nên Nhựt kêu học sinh lên lớp học.



Khoảng một tuần sau, Nhựt lại nảy sinh ý định quan hệ tình dục với em L. nên đã điện thoại yêu cầu nam sinh này đến nhà Nhựt phụ mang sổ sách vào trường. Khi nam sinh đến nhà, Nhựt đề nghị quan hệ tình dục thì em đồng ý.



Quá trình điều tra, cơ quan công an còn xác định, từ tháng 6/2019 đến tháng 12/2019, Nhựt còn có hành vi dâm ô và quan hệ tình dục với 3 nam sinh khác cùng tại nhà riêng và tại phòng thí nghiệm sinh học của nhà trường nhiều lần.



Sau khi xem xét, cấp phúc thẩm chấp nhận 1 phần kháng cáo của bị hại, tăng 1 năm tù đối với tội danh “Dâm ô với người dưới 16 tuổi” từ 3 năm lên 4 năm tù, giữ nguyên mức án sơ thẩm đối đối với tội “Thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi”.



Tổng hình phạt tù chung cho cả hai tội mà bị cáo Nguyễn Hoàng Nhựt phải chấp hành là 8 năm tù.